  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 國際

美英澳組安全聯盟建造核動力潛艇

2021-09-17 列印
■美國與澳洲和英國建立新的印太地區安全聯盟。美聯社
Previous Next

　　美國周三宣佈與澳洲和英國建立新的印太地區安全聯盟，分享先進技術，包括協助澳洲打造核動力潛艇，以強化在印度-太平洋地區的海軍能力。外界普遍認為美英澳合作的主要為反制中國。中國外交部表示，「搞小圈子」違背時代潮流，不得人心，也沒有出路。紐西蘭就表明，據紐國的無核政策，澳洲新核子潛艇將被禁止進入紐西蘭領海。

中國外交部批搞小圈子



　　中國外交部發言人趙立堅表示，美、英向澳出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明他們將核出口作為地緣政治博弈的工具，採取「雙重標準」，這是極其不負責任的行徑。

　　他強調，搞封閉、排他的「小集團」、「小圈子」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd