  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 國際

美體操女將國會作證 指控FBI查狼醫案失職

2021-09-17 列印
■（左起）美國體操運動員西蒙．拜爾斯、麥凱拉．馬羅尼、阿里．萊斯曼和瑪吉．尼科爾斯出席聽證會。美聯社
Previous Next

　　美國女子體操奧運金牌選手拜爾斯（Simone Biles）周三在參議院司法委員會作證，含淚控訴聯邦調查局、體操協會及奧委員官員未能制止體操隊醫納薩爾（Larry Nassar）的性侵行徑。她指向聯調局舉報後，對方並未採取調查行動，她感到被探員出賣。

　　因心理問題，於東京奧運退出多項賽事的拜爾斯，批評整個制度促成及延續納薩爾的性侵行為，而協會在知悉事件後，聯邦調查局未有及時展開調查。



　　據悉，美國體操協會（USA Gymnastics）向聯調局印第安納波利斯辦公室舉報後，聯調局在二○一五年七月受理調查納薩爾性侵案。不過，當時由阿博特（W. Jay Abbott）主管的聯調局印第安納波利斯辦公室未展開調查行動，直到一個月以後才查問了一名證人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd