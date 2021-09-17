巴拉達爾現身闢謠 否認塔利班內部分歧

練馬師沈集成申請替「駿益善」在配備中加入交叉鼻箍。受薪董事小組昨日就此事向他作出查詢。「駿益善」於三月二十一日勝出同場同程賽事時佩戴眼罩及環形口銜鐵出賽。 沈集成解釋，他在「駿益善」的晨操策騎員建議下，於今季開始時曾在操練中為此駒戴上交叉鼻箍。他認為此駒在佩戴這項配備後，操練時走勢更為穩定，因此他於九月十日的試閘中為牠戴上交叉鼻箍。此駒當日在田泰安策騎下進行試閘，表現令沈集成滿意。而田泰安亦確認「駿益善」在該次試閘中表現令人滿意。 小組經考慮後批准「駿益善」更改配備，因此該駒將於上述賽事中佩戴眼罩、交叉鼻箍及環形口銜鐵上陣。 另外，受薪董事小組接獲南非國家賽馬協會的書面證明...

2021-09-17