  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 國際

巴拉達爾現身闢謠 否認塔利班內部分歧

2021-09-17 列印
　　阿富汗塔利班早前傳聞內部有分歧，更傳有臨時政府代理副總理巴拉達爾已遇害。巴拉達爾不得不發佈片段闢謠，並否認內部有分歧。

　　阿富汗塔利班臨時政府代理副總理巴拉達爾周三在社交網站，發佈接受訪問的最新片段。早前有報道指塔利班內部就新政府的組成鬧分歧，連日未有露面的巴拉達爾可能已經遇害。



　　巴拉達爾在訪問中強調自己健康，又否認塔利班有內部矛盾，指這是敵人的宣傳伎倆。未有與星期日到訪的卡塔爾外相穆罕默德會面，因為他當時外訪，趕不及回首都喀布爾。

　　英國廣播公司（BBC）早前引述塔利班高層指，塔利班領導層為組建阿富汗新政府發生嚴重衝突。他們表示，塔利班聯合創始人巴拉達爾和一名內閣成員在總統府內激烈爭辯。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd