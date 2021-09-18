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企圖襲擊猶太教堂 德警拘16歲敍利亞少年

2021-09-18 列印
　　德國警方拘捕一名十六歲少年，懷疑他涉及策劃伊斯蘭極端主義陰謀，企圖在德國西部哈根市襲擊一所猶太會堂。據悉，他承認曾經利用通訊應用程式Telegram與一名擅長製造炸彈的專家接觸，不過，他否認計劃襲擊那所猶太教堂。當局沒有公佈少年的名字，目前只知道他是敍利亞人。哈根市警方據線報，周三採取行動封鎖那所猶太教堂，取消原定於當晚舉行的贖罪日崇拜。

　　北萊茵—威斯特法倫州內政部長羅伊爾表示，當局收到「非常認真及可靠的資料」，顯示可能有人在猶太教贖罪日向那所猶太教堂發動暴力襲擊，而且可能與伊斯蘭極端主義有關。警方掌握的情報，甚至知道發動襲擊的具體時間和恐怖份子的姓名。不過，警方出動警犬在那所猶太教堂內及周圍進行搜索，沒有發現可疑物品。



　　當地警方周四早上突擊搜查市內一個單位，並拘捕該名少年，但對少年的搜查也沒有發現任何炸彈部件。行動中該名少年的父親和兩個哥哥都被扣留，消息人士透露，三人其後獲釋，暫時不列作可疑人物。





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