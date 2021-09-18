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阿國撤僑不力遭國會譴責 荷蘭女外相「烏紗不保」

2021-09-18 列印
　　荷蘭國會議員表決通過一項動議，批評政府在阿富汗撤僑上不力，為此荷蘭女外相卡格（Sigrid Kaag）周四提出辭職，是繼英國外相藍韜文後，第二位因阿富汗問題而烏紗不保的歐洲外交大員。國會以七十八票對七十二票通過議案，譴責卡格的表現。她隨即發聲明稱：「國會眾議院認為這個政府不負責任。雖然我堅守我們的承諾，但我只能接受國會作出這項判斷而帶來的後果，承擔外相的最終責任。」



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