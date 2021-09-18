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第一輪科學研究完成 SpaceX平民太空團報平安

2021-09-18 列印
　　美國太空探索科技公司（SpaceX）一枚搭載四名非專業太空人的「獵鷹9號」火箭十五日晚成功升空，展開為期三天的太空旅程。昨日首度對外更新太空人的情況，表示組員都「健康、開心，正舒適地休息中」，及後更與兒童病人通話。

　　SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter透露他曾親自和組員通話，並表示「一切都很好」。法新社則引述馬斯克指，這四名太空觀光客「繞行地球五圈半，完成了第一輪科學研究，享用了兩頓餐點」，然後上牀入睡。聖朱德兒童研究醫院發推文說，院內的兒童病人和這四名太空遊客通話，「向他們發問諸如月球有否牛隻等我們全都想知道的問題」。據悉，今次名為「靈感4」（Inspiration4）的任務旨在替聖朱德兒童研究醫院籌募二億美元（十五億五千四百萬港元），並研究外太空對太空人身體的生理影響。而另一主要的目標，是要證明「人人都能上太空」。



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