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保護女皇尊嚴 菲臘親王遺囑將 「封印」90年

2021-09-18 列印
　　英國高院周四裁定，已故皇夫菲臘親王（愛丁堡公爵）的遺囑要保密最少九十年，藉以保護「女皇的尊嚴和地位」。按照過去百多年的傳統，每逢有皇室高級成員離世後，皇室都會要求法院頒令，把他們的遺囑保密。高院家事法庭最高法官麥克法蘭聽取皇室代表律師及政府首席法律顧問的論據後，裁決：「基於君主的憲法地位，宜用特別的方法去處理皇室成員的遺囑，有必要加強保護這少數人的私隱，藉以維護君主（指英女皇）及其近親的尊嚴。」

　　整個聆訊過程也是閉門進行及保密。麥克法蘭明白到可能會有些公眾感到好奇，想知道皇室成員在遺囑內作出甚麼安排，但他裁定，離世的皇室成員的遺囑內容屬於私人資料，並不涉及公眾利益。



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