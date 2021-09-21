潛艇外交風波持續發酵 法防長取消與英防相會晤

馬德里體育會上輪西甲於祖奧菲歷斯被逐離場下，與畢爾包互交白卷，各賽事連續兩仗和波。比利時翼鋒恩歷克卡拉斯高指上仗和波與球證執法有關，有信心今晚聯賽領牀單軍作客擊潰西甲五戰皆北的基達菲，讓球主客和讓一球「客勝」值捧。 （Now632台周三凌晨1:30直播） 馬體會上輪西甲主場對畢爾包表現不俗，全場十四次射門遠多於對手的六次，惟七十八分鐘有葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯兩黃一紅被逐，少打一人下攻勢才放緩，終被逼和零比零。 上仗後備交出一次射門的恩歷克卡拉斯高批評球證執法：「末段我本有黃金機會，卻被球證吹完場笛結束比賽。不過，我們在十人應戰時堅持進攻踢出拼勁，只要保持鬥心，下仗定能重敲勝鼓...

2021-09-21