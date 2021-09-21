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潛艇外交風波持續發酵 法防長取消與英防相會晤

2021-09-21 列印
■馬克龍將與拜登通電話，討論今次風波。 路透社
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　　美英澳近日達成新的印太安全聯盟AUKUS，由於美英將向澳洲提供核潛艇技術，引發澳洲取消和法國的柴電潛艇合約，觸發的外交風波持續。消息指，法國國防部長帕利已決定取消本周與英國國防大臣華禮仕的會談。英國首相約翰遜試圖為外交風波降溫，強調法國對英國非常重要。應美國總統拜登要求，法國總統馬克龍未來數日會和拜登通電話，討論今次風波。

　　據報，帕利原訂本周到倫敦，與華禮仕會晤，並在獨立機構法英理事會會議上發言。但法國外交部消息人士指，帕利已決定取消這次會談。理事會的英方代表里基茨亦證實，已押後理事會會期。英國國防部拒絕評論事件，法國國防部未有回應。



　　據瑞士媒體指，由於法國不滿瑞士採購三十六架美國戰機，而非法國陣風戰機，於是取消了馬克龍與瑞士聯邦主席帕姆蘭在十一月的會面。法國愛麗舍宮否認，指法方至今未確認日期等安排，又指早前已明言會面或未必成事。有報道認為，法國近日兩起軍備問題，是針對法國。

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