  • 2021年9月21日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 選委會中秋節地產股鍾培生鴻星酒家

日報新聞 > 國際

俄校園爆槍擊案八死大批學生跳樓逃生

2021-09-21 列印
俄校園爆槍擊案八死大批學生跳樓逃生
Previous Next

　　俄羅斯五個月發生第二次校園槍擊案，有蒙面人持槍闖入位於烏拉爾地區的彼爾姆國立大學，向校園的師生開槍，俄羅斯聯邦調查委員會表示，槍擊案至少造成八人死亡。有外媒報道，槍手已被拘捕。

　　網傳影片顯示，大批學生從一棟建築物的二樓跳窗逃生，一個個躍下到草坪，當中有男有女，躍下來的學生大多不敢停留，趕緊離開現場。



　　俄羅斯彼爾姆國立大學新聞處此前稱，昨日約十一時左右，一名身份不明人士攜帶槍支進入彼爾姆大學校區，並在街上開槍。其後補充：「我們當時在會議室，把門關緊；部份師生藏在其他教室。」

　　據悉，俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山於五月十一日發生槍擊案，兩名槍手在校園開火，至少造成十一人死亡，包括八名學生。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd