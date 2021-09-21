  • 2021年9月21日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 選委會中秋節地產股鍾培生鴻星酒家

日報新聞 > 國際

俄國會下議院選舉　撐普京政黨領先

2021-09-21 列印
　　俄羅斯國家杜馬（國會下議院選舉）的三日投票結束，初步點票結果顯示，支持總統普京的執政統一俄羅斯黨，取得超過四成八選票大幅領先，可望保住國會第一大黨地位。不過俄國中央選舉委員會指，已接獲六區通報有假選票出現，相關投票所的結果宣告無效。

　　截至目前已開出逾六成選票，統一俄羅斯黨得票率百分之四十八，估計可在四百五十席下議院中，掌握至少一百九十三席，遙遙領先第二位的共產黨（百分之二十一點四）。另有三個小黨，可望跨過百分之五得票率門檻進入國會，但得票率都未能超過一成。



　　俄國選民反應兩極，支持統一俄羅斯黨的民眾說，因為信任普京而投下這一票；反對民眾就對經濟不滿，但難過的是能投的候選人選擇並不多。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd