截至目前已開出逾六成選票，統一俄羅斯黨得票率百分之四十八，估計可在四百五十席下議院中，掌握至少一百九十三席，遙遙領先第二位的共產黨（百分之二十一點四）。另有三個小黨，可望跨過百分之五得票率門檻進入國會，但得票率都未能超過一成。
俄國選民反應兩極，支持統一俄羅斯黨的民眾說，因為信任普京而投下這一票；反對民眾就對經濟不滿，但難過的是能投的候選人選擇並不多。
今天是中秋節，天上人間一同呈現五輪明月，除了天上的皎皎明月，觀塘、九龍灣、大埔和荔枝角分別出現四個大月亮裝置，其中觀塘海濱對開海上的大月亮，直徑達十五米，是打卡熱點。 天文台預測，今天滿月出現...
2021-09-21
恒大集團不斷出現負面消息，令巿場人心惶惶。內地網絡上近日就出現兩段關於恒大的假消息，包括有傳集團旗下的恒大金服被收購，警方需主動澄清，並拘捕五名涉嫌造謠人士。 深圳福田公安分局周日晚近零時在微博發文，...
2021-09-21
阿富汗塔利班的局勢仍然緊張，上周六起一連兩日發生的五次爆炸，伊斯蘭國（IS）已透過旗下宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）發表聲明承認責任，指襲擊成功令超過三十五名塔利班成員受傷或死亡。另外，因局勢緊張，...
2021-09-21
九肚山洋房豪宅屋苑蔚麗山莊，環境清靜，景色怡人。是次走訪該屋苑一座3房1套洋房，面積1624方呎，廳堂採用柔和淺調設計，現有特色吊燈，甚有氣派，洋房外連1090方呎花園，戶主可在於此栽花種草，享受生活...
2021-09-21
亞洲股市昨普遍下挫，加上美國聯儲局於本周舉行議息會議，市場關注會否為縮減買債規模訂出時間表，拖累歐美股市昨日插水。美股三大指數跌約2%，杜指昨早段曾跌近700點，以科技股為主的納斯達克指數表現更差，早...
2021-09-21
馬德里體育會上輪西甲於祖奧菲歷斯被逐離場下，與畢爾包互交白卷，各賽事連續兩仗和波。比利時翼鋒恩歷克卡拉斯高指上仗和波與球證執法有關，有信心今晚聯賽領牀單軍作客擊潰西甲五戰皆北的基達菲，讓球主客和讓一球「客勝」值捧。 （Now632台周三凌晨1:30直播） 馬體會上輪西甲主場對畢爾包表現不俗，全場十四次射門遠多於對手的六次，惟七十八分鐘有葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯兩黃一紅被逐，少打一人下攻勢才放緩，終被逼和零比零。 上仗後備交出一次射門的恩歷克卡拉斯高批評球證執法：「末段我本有黃金機會，卻被球證吹完場笛結束比賽。不過，我們在十人應戰時堅持進攻踢出拼勁，只要保持鬥心，下仗定能重敲勝鼓...
2021-09-21
12星座運程 -9月18日 天蠍：事業運程好，身為老闆階層要大賞三軍，熱鬧添財運。 天秤：辦公室氣壓很低，快把手上的事務，趕在今天內完成。 處女：收支大致平衡，消費較平時減少，為節省開支有點悶。...
2021-09-18
姜濤上周在活動上不適暈倒，嚇到「姜糖」及隊友Anson Lo（盧瀚霆）喊晒。休息一日半後，姜濤繼續為彭秀慧（KP）執導的電影《阿媽有咗第二個》拍攝，仲同戲中「經理人」毛舜筠（毛姐）於社交網互Po瞓覺相...
2021-09-21
今天是中秋節，每逢佳節倍思親。大家經歷過一年零九個月新冠疫情的挑戰，期間為了避疫，也為親人健康着想，少見面為妙，其實十分無奈。趁今夜明月當頭，疫情又持續紓緩，正是大好的時機，補回失去的共聚時光。特別對獨居長者親人，更需要大家更多關愛。 本港連續多日本地零確診，是整體市民同心協力抗疫的成果，只要大家外出時做好防疫措施，中秋節前後多與親人見面，風險相對地低。大家要抓緊佳節的時光，爭取與親友共聚，高興過節。尤其是獨居長者，佳節日子倍感孤單，加上不少人的子女近期選擇移民他方，無法見面，即使電話通訊十分方便，但亦不能彌補無法一起過節的遺憾。親友要擔當填補的角色，邀請長者親友回家，分享...
2021-09-21
見習騎師周俊樂於周日贏出「電玩時代」與「蟲草成名」多添兩場頭馬之後，只要再多贏兩場勝仗，其在港頭馬便累積夠七十場，須升格為大師傅。至於陳嘉熙因已年滿二十七歲，故在港贏馬雖遠未夠七十場，今季雖仍獲減七磅的優惠，身分卻已是大師傅。由於快將無見習騎師在陣，為令練馬師和馬主有更多選擇，按照慣例，按目前情況，馬會會開始計畫安排身在海外已受訓一段時間，並且取得良好的成績的見習學員回港出賽。 現時在馬會可以考慮的有關人選當中，以在海外已贏出五十三場頭馬的蘇嘉麗，以及贏出二十五場頭馬的呂兆綸最合乎資格，稍後見習騎師學校校長陳念慈、教頭高雅志會與馬會高層開會研究，決定回港人選誰屬。 馬場浮世...
2021-09-21