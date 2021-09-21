現實版Ironman! 發明家為男童打造Lego義肢

歐洲國家安道爾年輕發明家大衞‧阿吉拉爾（David Aguilar），成功利用Lego為一名發育不健全的八歲童製作義肢。本身亦天生無右前臂的阿吉拉爾已為自己打造五隻Lego機械前臂，有如現實版的Ironman托尼‧斯塔克Tony Stark。八歲男童貝克努爾（Beknur）天生發育不健全，兩隻手臂長得像手指一樣，雙腳又較正常短。阿吉拉爾為貝克努爾安裝了一隻用Lego打造的右前臂，令貝克努爾毋須再用雙腳去撿拾大不同形狀的物件，令其非常興奮，樂得直說：「這好完美！」據報，今次打造義肢的成本僅需十五歐羅（約一百三十七港元）。報道指，二十二歲的阿吉拉爾天生亦因波蘭氏症而沒有右手前臂，但在他首次接觸Lego後，就「覺得可以它用來打造無限多的東西。想像力是唯一限制！」他亦成功在二○一七年，率先替自己打造世界上第一個具功能性的Lego義肢，並仿效漫威英雄「鋼鐵俠」命名戰衣的方式，將自己的義肢命名為MK-I（Mark 1）。