澳洲東南部六級淺層地震 墨爾本市民走到街上躲避

澳洲東南部地區周三早上發生黎克特制六級地震，第二大城市墨爾本有建築物搖晃，一些市民感到驚慌及走到街上躲避。市內有建築物損毀，暫時未接到有傷亡報告。這是澳洲有紀錄以來其中一次最強烈的地震。當局沒有發出海嘯警報。事發於當地時間周三早上九時，正值上班繁忙時間，震央位於墨爾本東北大約二百公里外的曼斯菲爾德鄉郊小鎮。初時有消息強度為五點八級。澳洲地球科學局其後修訂為六級。美國地質勘探局也偵測到這次地震，震源深度為十公里，屬於淺層地震。毗鄰的省份包括新南威爾斯省和南澳大利亞省、以及距離墨爾本八百公里外的阿德雷德市，都有居民聲稱感受到震動。根據網上發佈照片，見到墨爾本一條街上散佈碎片，可能與地震有關。住在該市北部的居民稱，電力供應中斷。氣象局指出，澳洲本土、離島或其他屬土沒有受到海嘯威脅。正在華盛頓出席聯合國大會周年會議的總理莫里森說：「我們未接到有人受重傷或更壞的報告。那是非常好的消息，希望好消息陸續有來。這是一件令人非常困擾的事，這種性質的地震，在澳洲是非常罕見的。」