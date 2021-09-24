世衞收緊空氣質素標準 空氣污染每年700萬人早死

世界衞生組織警告，空氣污染每年導致七百萬人早死，嚴重威脅人類健康。世衞周三為此發表新的空氣質量指南，收緊了空氣質素的標準。這是世衞十六年來首度收緊其空氣質量指南（air quality guidelines，AQGs），認為有必要採取緊急行動，減少暴露於空氣污染之下。牙痛是一件很痛苦的事。開講有話「牙痛慘過大病」。其苦楚相信很多讀者都體驗過。一旦提起猶有餘悸。所以平日對牙齒的保護和保養絕對重要。然而一旦發生牙痛，又臨時找不到牙醫或者登記了也必須等三、五個小時後才可以見醫生，怎麼辦？又不想隨便吃止痛藥。有天然的止痛方法嗎？有。咀嚼綠茶葉（沒有發酵的茶葉）。份量為半茶匙。不斷的咀嚼、吞口水，牙痛即漸漸得以紓緩。所以出門遠行別忘記帶上綠茶葉，以防不時之需。綠茶葉的維他命C較多。並含有豐富的鉀、鈣、鎂、錳等十一種礦物質。以及可以抗炎症的皂素。還有可以止痛的咖啡因。咖啡因之所以能夠止痛，二○一六年一本名為「咖啡因的世界」刊物中指出，咖啡因的止痛效果主要透過：一、抑制會刺激神經發炎引起疼痛的腺苷受體，使其降低特別區域的痠痛傳遞；二、是它可以促使活絡腎上腺的通路，以抑制疼痛系統；三、影響中樞神經，藉由身體的化學反應，減少疼痛感覺。當你自己或家人、同事忽然發生牙齒時，不要手足無措，讓綠茶葉幫幫忙吧！空氣質量指南旨在保護人類免受空氣污染負面影響，也是各國政府制定法規時的標準依據，對全球減排政策有重大影響力。新版指南中，將空氣污染造成的疾病負擔與抽煙、不健康的飲食習慣並列，建議降低六種污染物的空氣質素標準，包括臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、可吸入懸浮粒子（PM10）、PM2.5以及微細懸浮粒子（PM2.5）。新指南中，PM2.5每年平均濃度的參考水平，下調至每立方米五微克，PM10則下調至每立方米十五微克 。PM10及PM2.5分別為直徑等於或小於十微米及二點五微米的粒狀污染物，這兩種物質可以深入肺部，而PM2.5更可入血液，主要引發心血管及呼吸系統問題，也會影響其他器官。世衞指出，除了氣候變化，空氣污染是對人類健康最大的環境威脅之一。總幹事譚德塞在記者會上說明，研究顯示，即使空氣污染等級很低，也會影響人體所有部位，從大腦到母親子宮中正在發育的嬰兒都無法倖免。他更指，吸入受污染的空氣增加罹患呼吸道疾病風險，包括新冠肺炎重症風險。據估計，暴露在空氣污染之下導致每年多達七百萬人早死，可能造成兒童肺部發育及功能下降，呼吸道感染及氣喘加重；成年人因空氣污染早死最常見的原因則為冠狀動脈疾病與中風。