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德大選 中間偏左社會民主黨險勝

2021-09-28 列印
■被視為默克爾繼任人的拉舍特，至今拒絕承認落敗。路透社
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　　德國大選的初步點票結果顯示，中間偏左社會民主黨險勝，但在現階段無法確定該黨能否夥拍其他政黨籌組聯合政府上台執政。接替默克爾領導中間偏右基督教民主聯盟的領袖拉舍特（Armin Laschet）至今拒絕承認落敗。兩大陣營均聲稱己方有機會籌組新一屆政府。不過，可以肯定的是，今次是基督教民主聯盟歷來表現最差的一次大選。

拉舍特未認輸



　　選舉部門的官員說，截至香港時間周一中午，全國二百九十九個選區公佈的點票結果顯示，社會民主黨以百分之二十五點九輕微壓倒基督教民主聯盟的百分之二十四點一。貝爾伯克領導的綠黨，得票率為百分之十四點八，排第三位；親商界的自由民主黨以百分之十一點五排第四。社民黨和基民盟都表示，打算在十二月底前組建執政聯盟。綠黨傳統傾向社民黨，而自民黨則偏向於基民盟，但兩黨都表明，現階段不排除任何可能性。外媒指，這次細黨政黨可能會成為「造王者」。

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