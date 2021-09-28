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特朗普倘2024重掌白宮 前國安主管：美情報界災難

2021-09-28 列印
■美國前總統特朗普政府被指把情報工作政治化。美聯社
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　　曾公開指責美國前總統特朗普的政府，把情報工作政治化的國土安全部前高級官員墨菲（Brian Murphy）周日表示，如果特朗普在二○二四年大選年捲土重來及重掌白宮，對美國情報界來說「將會是一場災難」。曾擔任國土安全部情報部門主管的墨菲稱：「特朗普詆毀情報界。他發佈失實訊息——對民主構成威脅，他最擅長使用這種伎倆及傷害這個國家。」

　　長期擔任聯邦執法工作的墨菲，去年以告密人的身份作出投訴，指特朗普委任的官員把情報部門和機關的工作政治化，隱瞞或者淡化與特朗普的政治訊息有牴觸的威脅。他指：「政府內的高級官員包括內閣成員都盡一切力量，阻撓針對俄羅斯的調查工作。他們不想美國公眾知道俄羅斯人支持特朗普，並千方百計抹黑去年大選中的對手拜登。」





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