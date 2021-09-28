冰島國會重新點票 女議員未贏過半數議席

歐洲國家冰島上周六舉行大選，一度傳出消息指選出了全歐洲第一個女性議員佔大多數的國會。不過，當地婦女界慶祝了片刻後，情況又出現變化，因為其中一個選區要重新點票，最終結果是：女性議員數目還是未過半數。周日清早公佈的初步點票結果顯示，全部六十三個國會議席中，有三十三席是女性候選人勝出（超過半數）。不過，數小時後，西部其中一個選區要重新點票，最終結果是：女性議員修正為三十個（只佔總議席的百分之四十七點六），不過半數。分析家指出，儘管如此，新一屆國會內的女性議員比率，仍屬歐洲各國議會中最高的。據跨議會聯盟組織提供的資料，現時全球只有少數國家和地區的議會有過半數議席由女性議員出任，但無一個是歐洲國家。