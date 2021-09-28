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食材供應短缺 美肯德基「無雞炸」

2021-09-28 列印
　　疫下全球供應鏈條持續受影響，繼「無廁紙」外，美國肯德基近日因雞肉產品供應不足，出現「無雞可炸」的情況。部份快餐廳的菜單上三分之二的食材都供應不足，且不止是肯德基，包括麥當勞、星巴克等許多知名快餐連鎖企業，都面臨原材料供應短缺的問題。報道指，美國肯德基表示，因無骨雞肉供應不足，決定暫時取消該產品的廣告宣傳。最新數據顯示，美國八月份禽類供應量與同期比較減少了二成。而以「炸雞翼」聞名全美的快餐店Wingstop，近日因雞翼供應嚴重不足，而不得已開發新的雞腿產品做替代。

　　另外，美國還鬧起了「蟹肉荒」，九月蟹肉價上漲至每磅五十至六十美元，個別電商售價甚至高達一百二十一美元。多家餐廳因此下架蟹肉餐品。





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