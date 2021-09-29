南韓法院判三菱重工 賠償給日治期間被奴役婦人

南韓中部大田地方法院下令充公日本三菱重工的資產、把資產變賣及賠償給兩名在日治時期被強迫勞動的婦人，受害人及支援團體和組織對裁決表示歡迎。而日本政府大感不滿，向南韓提出抗議，三菱重工更即時提出要上訴。一九一○年至一九四五年日治朝鮮半島期間遭受勞役的受害人及支援團體和組織，認為裁決是為受害人爭取賠償向前跨進一步。日方提抗議即時上訴日本外相茂木敏聰對裁決深表遺憾，指這樣做對本來已繃緊的日、韓關係帶來嚴重打擊。更指日本外務省已傳召南韓大使館副領事抗議。三菱重工聲稱，會提出上訴。據悉，南韓最高法院早於二○一八年下令三菱重工賠償兩人，但該公司沒有遵從。日方指，相關的糾紛已於一九六五年締結的條約中獲得解決。