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澳監管會：Google反競爭 支配當地網上廣告市場

2021-09-29 列印
　　澳洲監管機構競爭及消費者委員會（ACCC）周二指出，Alphabet集團旗下的Google支配澳洲的網上廣告市場，已去到損害內容發佈商、廣告商和消費者的地步。該委員會要求澳洲政府制訂及頒佈新規例，防止「反競爭的自我監管」模式。Google方面暫時未對這份報告內容作出回應。澳洲競爭及消費者委員會發表報告，指出在二○二○年，澳洲網民透過「廣告技術」供應鏈點擊觀看的網上廣告，有超過百分之九十都要經過最少一個Google服務。該委員會主席西姆斯發表聲明稱：「Google利用其垂直整合地位和能力，操作其網上廣告技術服務，假以時日削弱了廣告技術行業的競爭。」



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