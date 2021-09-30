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是否禁華為5G設備 加國未來數周決定

2021-09-30 列印
　　隨着兩名被中國扣押的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及邁克爾斯帕弗（Michael Spavor）獲釋和孟晚舟回到中國，聯邦政府面臨是否加入禁制華為5G設備的問題，杜魯多周二在記者會上稱，他希望在未來數周內作出相關決定。加拿大目前是五眼聯盟中，唯一沒有禁止或限制華為參與網絡設施的成員國。美國以華為5G設備可能會破壞通信安全為由，多次向盟友施壓要求阻止華為參與下一代5G網絡建設。

　　分析指，加拿大政府較早前未跟隨盟友作禁令決定，擔心禁止華為涉足5G設施，將會與中國關係更糟糕，造成康明凱及邁克爾在華情況變差。





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