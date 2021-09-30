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蘋果內地供應商「限電」停產

2021-09-30 列印
　　多重因素影響下，內地多處電力供應不足，東北地區電力供應尤其緊張，缺電不僅對民生造成影響，還造成工業生產受限。蘋果在內地的多間供應商亦受限電波及，為蘋果印刷電路板製造的蘇州廠區需停工。外界指，正值iPhone 13系列出貨高峰期，多間蘋果供應鏈工廠因「限電」停產，目前未知是否會影響iPhone 13的生產。報道指，此次「限電」停產，最少波及包括商欣興電子在蘇州的廠區（鼎鑫電子）、乙盛精密公司（富士康旗下）、康而富（揚聲器部件）、日月光昆山公司（基板材料、封測服務）、環球晶圓昆山工廠（晶圓片）、和碩（代工）、富鼎精密（富士康旗下）、台郡科技（柔性PCB板）等。

　　印刷電路板的商欣興電子上周日發佈，因蘇州地區於九月二十六日至三十日停工業生產用電，蘇州及昆山子公司將暫時停工至三十日。消息人士引述台郡稱，其現有庫存難滿足蘋果在停產期間iPhone旺季出貨量，收入會受影響，但目前仍難估計實際影響，在恢復供電後將不得不加班。



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