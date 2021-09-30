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意國女銅像太性感 引發女性抗議

2021-09-30 列印
　　意大利前總理孔特近日在薩普里為一座女銅像主持揭幕，詎料這座銅像被認為「衣著」太過暴露，旨在展示性感的身體，引發不少女性抗議。中間偏左政黨民主黨眾議員博爾德里尼（Laura Boldrini），批評這座雕像是對女性和歷史的冒犯，她不知道為甚麼政府機構能夠接受這樣的表現方式。

　　民主黨西西里島巴勒莫的女性政治家們也呼籲移除銅像，因為它只是在展現性感的身體，而沒有靈魂可言。據報，藝術家斯蒂法諾（Emanuele Stifano）從十九世紀詩人梅爾坎蒂尼（Luigi Mercantini）一八五七年的詩作《薩普里的拾穗者》（La Spigolatrice di Sapri》獲靈感，藉此創作出一個穿著透明連身裙、右手按在胸脯上的女子銅像。



　　斯蒂法諾為作品辯護指，對於那些只看到邪惡的人解釋藝術作品，是對牛彈琴。

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