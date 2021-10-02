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藉防疫綁架姦殺女子 英警判終身監禁

2021-10-02 列印
　　英國警員卡曾斯（Wayne Couzens）周四認罪，承認自己綁架及性侵回家途中失蹤的女性埃弗拉德（Sarah Everard）。案件引發公憤，並且掀起關於女性安全的全國爭議。卡曾斯被判處終身監禁。

　　今年四十八歲的卡曾斯，任職於倫敦都會區警察局外交保護部門。除了承認綁架及性侵，他也承認自己殺害埃弗拉德。



　　卡曾斯截停埃弗拉德，指她外出探望朋友違反防疫規定，將她鎖上手銬押上車，帶她離開倫敦後，對其進行侵犯，之後將其勒死並放火毀屍滅跡。

　　今年三十三歲的埃弗拉德是銷售主管，於三月三日在倫敦南部克利普罕失蹤。事發一周後，她的屍體在約八十公里外英格蘭東南部肯特郡的樹林被尋獲。

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