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與小室圭本月26日結婚 真子公主被揭患創傷後壓力症

2021-10-02 列印
與小室圭本月26日結婚 真子公主被揭患創傷後壓力症
■真子公主從二○一八年開始，長期面對外界對她本人，以及小室圭家族的議論和毀謗中傷，感到沉重的壓力因而患上創傷後壓力症候群。網上圖片
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　　日本宮內廳周五宣佈，秋篠宮文仁親王長女真子公主和小室圭將於本月二十六日提交結婚登記，並透露真子公主因傳媒的報道患上創傷後壓力症候群。據日本傳媒報道，真子公主和未婚夫小室圭，將在本月二十六日提交結婚登記，宮內廳亦公佈真子公主不舉辦傳統婚禮儀式，及放棄收取國家補助金等相關細節。

　　宮內廳指，真子公主從二○一八年開始，長期面對外界對她本人，以及小室圭家族的議論和毀謗中傷，感到沉重的壓力，原本對婚後生活抱有幸福安穩憧憬，卻發現愈來愈不安全，甚至感到恐懼，不願意與人際互動，因而患上創傷後壓力症候群。



　　宮內廳續指，經醫生的診斷，現時真子公主仍能正常進行公務，顯示她的判斷力並沒有受到影響，也能正常準備結婚事宜。若真子公主結婚，能獲得周遭支持與關心，相信對她的病情能有所幫助。

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