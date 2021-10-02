  • 2021年10月2日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 水警殉職大飛Toyz消費券鍾培生

日報新聞 > 國際

嫌大媽舞噪音擾民 江西男用神器「靜音」

2021-10-02 列印
嫌大媽舞噪音擾民 江西男用神器「靜音」
Previous Next

　　內地大媽盛行跳廣場舞，但就經常就場所使用或噪音問題，與其他公共空間使用者發生衝突。在江西鷹潭市有一名男子近日想出辦法，利用具干擾功能的遙控器，遠距離使樓下廣場舞大媽的音響靜音。而片段在網上流傳後，不少網民看到新聞後，都說要買一個。 網上片段顯示，該名男子周一在二樓的窗口，使用一個形似電筒的物件，朝室外按下開關掣後，樓下的幾個音響都相繼停止運作，大媽們好幾次要停下來檢查音響。

　　報道吸引大量深受廣場舞之苦的網民留言，紛紛表示需要這個神器，不過，亦有人擔心大媽們會以古董卡帶音響或有線的音響來應對，更形容「小區廣場成為電子戰場」。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd