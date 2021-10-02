  • 2021年10月2日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 水警殉職大飛Toyz消費券鍾培生

日報新聞 > 國際

fb遭揭露早知IG對青年心理有害

2021-10-02 列印
fb遭揭露早知IG對青年心理有害
Previous Next

　　facebook近期遭媒體揭露，內部研究報告顯示該公司早知旗下社交應用程式Instagram（IG）是如何影響青少年的心理健康。美國參議院消費保護委員會周四為此召開聽證會，質詢facebook。與此同時，facebook在本周宣佈暫停兒童版IG的開發計劃。民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）指出，《華爾街日報》所批露的facebook內部文件是強而有力的證據，證明facebook早知道旗下IG對兒童造成有害影響，且隱瞞這些事實和調查結果。

　　出席聽證會的包括facebook全球安全主管戴維斯（Antigone Davis），他對媒體報道的研究提出異議，強調facebook並不允許十三歲以下兒童使用，又補充在該公司的研究中，百分之零點五的青少年的自殺念頭與IG有關，然而這個比例低於《華爾街日報》報道的數字。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd