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日埼玉縣扶手電梯禁行走

2021-10-04 列印
日埼玉縣扶手電梯禁行走
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　　日本埼玉縣為防止有人亂走，正式實施扶手電梯上禁止行走，是日本首個地方實施相關法例。在JR車站扶手電梯附近，都貼滿宣傳海報，並配合站內廣播，呼籲停止在電梯上行走，不過實施初期仍有不少人，繼續在電梯上急步行。日本一八至一九年發生超過八百宗與扶手電梯有關的意外。

  埼玉縣議會三月底通過立法，希望減低電梯風險，經過半年宣傳期後，今個月正式實施。行人在乘搭扶手電梯時，必須站立不動，場地管理人員亦需要做好宣傳，但法例對違規情況並無罰則。



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