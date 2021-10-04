杜拜世博興建期間 三名工人亡逾70人重傷

因受疫情影響而延期了一年的杜拜世界博覽會剛剛開幕，當地政府官員上周六證實，在興建場地期間，共有三名建築工人死亡，超過七十人受重傷，但官員堅稱，整個建築過程保持「世界級」的安全標準。較早時，歐洲議會呼籲杯葛今屆世博，批評杜拜所屬的阿拉伯聯合酋長國的人權紀錄差勁，以及參與建築工程的外勞受到「不人道對待」。為期六個月的世博會址位於杜拜市郊，面積龐大，是歐洲小國摩納哥的兩倍，有數以百計的場館和其他設施，超過二十萬名工人參與建築工程，當中許多都是外勞。一直以來，阿拉伯聯合酋長國和明年主辦世界盃足球決賽周的鄰國卡塔爾都受到一些民間組織批評，指它們苛待外來勞工。這些外勞主要來自南亞國家和地區。世博主辦單位發表聲明稱：「很不幸，至今有三宗與建築工程有關的死亡事故，另有七十二宗有工人受重傷的事件。」