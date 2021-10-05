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「潘朵拉文件」驚揭逾百權貴巨額斂財

2021-10-05 列印
　　國際調查記者同盟（ICIJ）周日發表稱為「潘朵拉文件」的驚人報告，揭露世界各地數以百計現任或前任國家元首、政要、億萬富豪、知名人士、宗教領袖和大毒裊等擁有離岸秘密財富、物業和其他各式各樣的資產。文件提到的政治領袖包括英國前首相貝理雅、約旦國王阿卜杜拉二世等。

　　文件指，英國前首相貝理雅和他的妻子彭雪玲購買倫敦一座物業作辦公室時，節省了三十一萬二千英鎊（逾三百萬港元）印花稅。據悉上述物業轉手和交易過程中，無人違反法例，但貝理雅以前曾被人批評利用法律漏洞避稅。



  約旦國王阿卜杜拉二世在英國和美國秘密擁有物業，估計總值達七千萬英鎊（約七億五千萬港元）。阿卜杜拉二世代表律師回應，指他是用個人財富去購買那些物業，而離岸公司交易也不涉及不正當行為。不過約旦長期受美、英巨額援助。當國家依賴外國援助之際，國王自己卻大購物業，自然引起民眾爭議。

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