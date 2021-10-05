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岸田文雄接任日本首相

2021-10-05 列印
　　岸田文雄接替菅義偉成日本第一百任首相，他公佈全體內閣成員名單，有十三人為初次入閣，據悉其內閣佈局有安倍晉三的影子。

　　對岸田內閣，有日媒引述分析指，在黨總裁選舉中，岸田獲安倍和原財務相麻生太郎支持才勝出，因此他要回報，而非擺脫兩人影子。



　　日本放送協會（NHK）報道，他計劃下周解散眾議院。有指他是想藉疫情增加自民黨的勝算，以令自民黨於他領導下爭取保持執政地位。

　　外界亦關注岸田對華的態度。路透社指，中國國家主席習近平及國務院總理李克強罕見同日分別致電祝賀岸田文雄當選。習近平表示，中日雙方應該恪守中日四個政治文件確立的各項原則，加強溝通合作。而李克強敦促推動兩國關係沿着正確軌道健康穩定發展。

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