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這不是演戲！90歲體驗空中飛行 《星空奇遇記》 葛克隊長真．上太空

2021-10-06 列印
■「葛克隊長」威廉薛特納（William Shatner）發聲明稱：「我很久之前已經聽聞有關太空的事。我會把握機會，親自上去看看。」路透社
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　　「葛克隊長」上太空！這並不是演戲。經典電視劇《星空奇遇記》（Star Trek）中飾演葛克隊長（Captain Kirk）的加拿大男星威廉薛特納（William Shatner）將於本月十二日乘坐太空旅遊公司藍色起源的太空船前往太空，真正體驗在太空中飛行。

　　藍色起源周一證實，已屆九十歲高齡的威廉薛特納將會在德州發射場升空，如順利他將成為歷來上太空的最年老的人。薛特納於《星空奇遇記》中飾演葛克隊長，並控制美國太空船「企業號」，由於劇集大受歡迎，「葛克隊長」成許多人的集體回憶。除了威廉薛特納外，還有另外三人同行，乘坐藍色起源公司的「新謝潑德號」（New Shepard）強力火箭發射升空。今次是該公司進行的第二次載人太空飛行。





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