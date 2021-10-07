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塔利班再吊屍示眾 民眾爭相「打卡」

2021-10-07 列印
　　塔利班重奪阿富汗政權後，曾多次向國際表示不會恐怖治國，但近日當地再次流出駭人的吊屍示眾照，三名被指入屋搶劫的男子，被殺後遭挖泥車吊臂公開懸掛，引來不少民眾圍觀拍照。塔利班周二又在赫拉特利用三部挖泥車的吊臂，分別吊起三具屍體示眾。據赫拉特副省長穆哈吉爾（Mawlawi Shir Ahmad Muhajir）指控三人入室搶劫，但反遭屋主槍殺。相關照片顯示，現場有不少民眾圍觀吊屍，甚至拿起手機拍照。

　　塔利班認為三名搶匪被屋主射殺是罪有應得，這次在廣場上吊屍首示眾，也是為了要殺雞儆猴。



　　塔利班上月為嚴懲綁架犯，將四具屍體公開懸吊示眾，已引發國際議論。近日仍屢傳使用嚴酷的處刑方式，相關做法持續引起國際質疑。

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