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東周投資會 (2021-10-08)

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神舟13號酒泉發射區就位

2021-10-08 列印
神舟13號酒泉發射區就位
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　　神舟十三號載人飛船與長征二號F遙十三運載火箭組合體，轉運至酒泉衛星發射中心發射區。據報，神舟十三號載人飛船將於本月中擇機發射。負責搭載物資的天舟三號貨運飛船上月底亦已發射，並於同日完成和核心艙快速交會對接。

　　中國載人航天工程辦公室說，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。



　　據規劃，神舟13號將在今個月中發射，將三名航天員送到天宮太空站，並在軌駐留六個月，屆時將創中國航天員在單一次飛行任務中留駐太空最長時間紀錄。



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