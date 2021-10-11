英800萬人未能買夠民生食品

英國因新冠疫情、脫歐及物流人力短缺等供應鏈問題，導致糧食危機持續蔓延。近日又有多達三分之一民眾開始為「聖誕節」儲備食物，令短缺情況雪上加霜，許多超市的貨架都空空如也。當地統計局最新數據顯示，過去兩周全國約有多達八百萬人無法購買到足夠的民生食品。為了應付危機，當局計劃讓軍方候命，在聖誕旺季前協助駕駛貨車運送糧食。英國國家統計局指出，在過去兩周約有一成七人表示因供應短缺無法買到必需食品，六分一成年人無法購買必需食品；非必需食品就有近四分一成年人買不到。統計局指，持續的糧食危機未見減弱跡象，貨車司機短缺影響加劇此現象。當局承諾將採取一系列措施緩解糧食短缺與節日囤貨風險，除了計劃讓四千名民眾培訓成為新的貨車司機以外，更發信給近百萬名已持有大貨車駕照的司機，鼓勵他們回到行業。另外，該國政府也正在考慮是否讓軍人在聖誕節前駕駛大貨車，以協助物流運送。