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捲貪腐案受查 奧地利總理請辭

2021-10-11 列印
　　近期捲入貪腐醜聞的奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz），上周六晚宣佈請辭，並提名外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）接替總理一職。庫爾茨否認貪腐指控，但強調為了國家穩定及防止混亂而辭職。他仍然會擔任執政人民黨黨魁及議會黨團領袖，料會繼續發揮影響力。

　　奧地利檢察部門日前指控，在二○一六至一八年間，財政部資金疑被利用於刊登有利時任外長庫爾茨的民調，涉款逾一百萬歐羅（近九百萬港元）。庫爾茨及其他人均都否認相關指控，庫爾茨指行賄指控是錯誤，表明會在法律上為自己辯護。



　　三十五歲的庫爾茨被視為歐洲政壇保守派新星，以強硬立場實施移民政策見稱。

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