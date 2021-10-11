諾獎委員會祝賀 和平獎得主誤會垃圾來電

本年度諾貝爾和平獎上周五已在挪威奧斯陸揭曉，菲律賓著名記者雷薩與俄羅斯獨立報章《新報》總編輯穆拉托夫共同獲獎。不過穆拉托夫卻差點因拒絕接聽垃圾電話，而錯過及早感受獲獎的喜悅。穆拉托夫會把諾貝爾和平獎獻給六位殉職的記者，這六人的肖像至今仍被掛在《新報》的總部，供同仁瞻仰。他表示，「我們會用這份獎項的影響利來捍衞俄羅斯記者的權益，而俄羅斯政府目前正在打壓這部份。」諾貝爾和平獎是唯一一個非學術類獎項，也是唯一由挪威議會議員組成的諾貝爾委員會，負責遴選與頒發的獎項，其餘五個則由瑞典頒發。今年諾貝爾和平獎得主之一的穆拉托夫接到來自挪威的賀電時，卻一度以為是垃圾電話而險些沒有接聽。