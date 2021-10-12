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美國防部前官員：中國人工智能發展已超美

2021-10-12 列印
　　美國五角大樓首任首席軟件官尼古拉斯‧夏蘭（Nicolas Chaillan）日前辭任，他受訪時指，美國在人工智能發展方面已輸給中國，認為美國在十五至二十年內都無法與中國匹敵。由於無法忍受中國超過美國，所以憤然辭職。據美國國防部七月表示，當局投放十五億美元優先發展人工智能。夏蘭承認，美國在國防支出比中國多三倍，但無法起到作用，因美國採購成本太高，並投放在錯誤領域。

　　夏蘭直言美國一些政府部門的網絡安全措施處於「幼稚園水平」，又指責Google不願意與美國國防部在人工智能領域合作。他說：「在十五年到二十年內，我們沒有與中國競爭的機會。現在，這一切已經是定局了。」





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