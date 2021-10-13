世銀：窮國債務負擔 增12%創新高

世界銀行周一發出警告，指新冠肺炎疫情肆虐全球，令到世界上的低收入和貧窮國家和地區在二○二○年的債務負擔大幅上升了百分之十二，達到創紀錄的八千六百億美元。世銀呼籲各國緊急採取行動，協助這些國家和地區減輕債務。籲各國伸出援手世界銀行行長馬爾帕斯對記者說，世銀的《國際債務統計2020》報告顯示，低收入和中收入國家和地區的債務負擔大大加劇。他呼籲其他國家作出全面努力，協助有需要的國家和地區維持較可負擔的債務水平。馬爾帕斯發表聲明稱：「我們需要一套全面的方法，應付債務問題，包括減債、較快速地重整債務、改善透明度等。」他指出，全球的貧窮國家當中，有一半陷入外債困境或面對這方面的高風險。馬爾帕斯認為，這些國家有必要維持可負擔的債務水平，藉以協助它們推動經濟復甦及改善貧窮問題。