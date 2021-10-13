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日相岸田文雄支持率 民調︰只有49%遜前任

2021-10-13 列印
　　日本放送協會（NHK）民調顯示，新首相岸田文雄的聲望只有百分之四十九，比起前幾任首相就任初期的聲望為低。

　　NHK周一深夜公佈這項民意調查的結果，顯示上台只有一周的岸田文雄的聲望未過百分之五十。相比之下，前首相菅義偉就職後初期，聲望高達百分之六十二。受到一連串負面因素打擊，例如新冠肺炎疫情惡化，以及政府不理民間反對堅持舉辦東京奧運會，菅義偉後期的聲望急挫，最終要下台。岸田文雄現時的支持率雖然不如理想，但仍然高過菅義偉在任後期的數字。岸田文雄周一出席國會會議時，為他支持核子能源的政策辯護。國會於周二繼續開會，預料反對黨派議員將會就抗疫政策和經濟政策等方面，提出質詢，令岸田面臨重大考驗。



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