  • 2021年10月13日 星期三
  • 27º
  • 89%
熱門： 圓規八號風球天文台的士水警殉職

日報新聞 > 國際

南加州小型機失事 撞毀民居至少兩死

2021-10-13 列印
　　一架小型飛機周一在美國南加州一個社區失事墜毀，撞毀最少兩座房子，引致大火，至今已知道最少有兩人喪生，兩人受傷。當局證實其中一名死者是聯合包裹公司的司機。聯邦航空管理局和國家運輸安全局正調查出事原因。

　　事發於當地時間周一中午左右，肇事的是一架「Cessna C340 型」雙引擎小型飛機，在南加州聖迭戈市中心東北三十公里外的桑蒂鎮失事墜毀。大批消防員和救援人員接報後到場，展開搜索及救援。從空中拍攝的片段顯示，現場一片頽垣敗瓦，其中一座房子陷入火海，另一座也著火焚燒，冒出濃煙，一些停泊在街邊的汽車也受到波及。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd