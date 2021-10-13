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曾捲數據操縱風波 IMF女總裁格奧爾基耶娃續留任

2021-10-13 列印
　　國際貨幣基金組織（IMF）女總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）被指數年前在世界銀行擔任行政總裁期間向下屬施壓，要求他們改動資料數據，讓那些資料數據看起來對中國有利。國基會執行委員會開會審視過相關的證據和指控後，周二宣佈完全信任格奧爾基耶娃。這意味着，格奧爾基耶娃可以留任及繼續領導國基會。執行委員會發表聲明稱：「審視過提交上來的所有證據後，執行委員會確定，完全信任總裁的領導和她有效地履行職責的能力，也相信她會作出承擔，令國基會維持監管及誠信的最高標準。」六十八歲的格奧爾基耶娃對執行委員會的決定表示歡迎，重申外界對她所提出的指控是毫無根據的。



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