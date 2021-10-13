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馬斯克 登世界首富

2021-10-13 列印
　　最新公佈的彭博億萬富豪指數顯示，電動車製造商特斯拉（Tesla）的老闆、大力推動太空旅遊的馬斯克（Elon Musk）現時擁有的財富高達二千二百二十億美元，進一步拋離排第二位的網上零售集團亞馬遜的創辦人貝索斯（一千九百一十六億美元）。

貝索斯居第二



　　據財經電視台CNBC報道，馬斯克擁有Tesla和太空探索公司Space的股份，令他累積的個人財富節節上升。SpaceX的最新估值已經升至一千億美元。自上周五紐約股市收市以來，馬斯克的財富漲了八十六億美元，而今年至今為止，他的財富累積增加了超過五百二十億美元。單是計算Tesla的股價，今年至今已上升了百分之十三。雖然比起二○二○年的百分之七百四十三升幅不可同日而語，但已經扭轉了早前持續急跌的劣勢。

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