日解散眾議院 迎月底大選

日本政府周四召開臨時內閣會議，首相岸田文雄與所有閣員簽署解散眾議院的閣議書，決定解散眾議院，而眾議院大選將於本月三十一日進行投票。今次岸田就任首相後僅十天就解散眾議院、以及解散十七天後就進行眾院選舉投票，均創下戰後最短紀錄。報道指，眾議院在周四下午召開院會，由議長宣讀解散詔書後，眾院完成解散。政府在隨後的臨時內閣會議上決定眾院選舉日程為「下周二發佈公告、本月三十一投票」。這將是日本在疫情下的首次大型國政選舉，朝野政黨已進入備戰狀態，預料新冠疫情因應措施與經濟政策等將成為大選焦點。據日媒共同社報道指，執政黨對決定表示支持，稱「這是極為妥當的決斷」；在野黨則批評稱就任首相短短的時間內圍繞金融收入徵稅等的主張就出現動搖，朝野面向這場政治決戰已出現對決的姿態。