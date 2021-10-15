南韓總統大選　 「韓版特朗普」李在明民望領先

南韓總統大選明年三月舉行，最新民調顯示，代表執政共同民主黨出選的京畿道知事李在明，民望暫時領先，支持度有三成四。據報，李在明因常抨擊南韓財閥、加上對日本立場強硬，加上會煽動支持者情緒，因此有媒體封他為「韓版特朗普」。至於最大在野黨國民力量的總統候選人、前檢察總長尹錫悅，支持度緊隨其後，有三成三七。正義黨的沈相奵，及國民之黨的安哲秀，支持度分別只有百分之四點二和四個百分點。李在明在早前的共同民主黨黨內初選，得票率達五成二九，擊敗前黨魁李洛淵、前法務部長官秋美愛、議員朴用鎮，成為總統候選人。不過，有鑑於李在明已出現炒房醜聞，外界分析他的選情或出現變數。