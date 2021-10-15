挪威男弓箭襲擊民眾 釀五死二傷

挪威東南部孔斯貝格市發生弓箭襲擊事件，造成五人死亡，兩人受傷，涉案的三十七歲男疑犯被捕。警方指疑犯為丹麥公民，相信是單獨犯案，暫時不排除此案是恐怖襲擊的可能性。事件共造成五人死亡，兩人受傷，要入住深切治療部，但沒有生命危險。其中一名傷者是休班警員，據悉疑犯曾在超市內行兇，該名休班警員是在制止他時受傷。警不排除恐襲警方半小時後在事發地附近拘捕一名男疑犯，並證實是三十七歲丹麥公民，居於孔斯貝格市，當局暫時未公佈其身份，相信是單獨犯案。暫時未悉他犯案的動機，亦無法排除為恐怖襲擊的可能性。警方事後封鎖孔斯貝格市大部份地區，救護車抵現場，並增派警員加強蒐證。警方直升機在上空盤旋，並降落案發現場附近。拆彈專家也在場戒備。