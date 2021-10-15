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美2030沿海岸線設七風電場 盼年供電給千萬戶

2021-10-15 列印
■美國到二O三O年將沿美國東岸、西岸和墨西哥灣建造七個大型離岸風力發電場。美聯社
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　　美國總統拜登的政府周三宣佈，到二○三○年，將沿美國東岸、西岸和墨西哥灣建造七個大型離岸風力發電場，生產達三十吉瓦（GW）的離岸再生能源，電力足以供一千多萬戶家庭使用。

　　內政部長哈蘭說，當局希望二○二五年前能為緬因州、紐約州、大西洋中部與南、北卡羅來納州、加州、俄勒岡州與墨西哥灣沿岸的海域租賃權舉行競標。官員表示，這些工程是拜登全球暖化因應的一環，可減排約七千八百萬公噸的二氧化碳，同時能創造多達七萬七千個就業機會。哈蘭表示，除離岸風力發電廠，內政部也在與其他聯邦機關合作，以提高在公共陸地上的再生能源產量，政府的目標是在二○二五年前，從風力與太陽能生產至少二十五瓦（GW）的離岸再生能源。



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