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肯尼亞25歲跑手 身中多刀疑遭丈夫殺害

2021-10-15 列印
■蒂羅普是繼南非傳奇長跑女將巴德之後，歷來第二年輕的金牌得主。美聯社
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　　肯尼亞二十五歲長跑女選手蒂羅普（Agnes Jebet Tirop）上月前往德國參賽，打破女子十公里長跑世界紀錄。但她周三卻驚傳噩耗，被發現身中多刀倒斃家中，懷疑遭丈夫殺害。警方指蒂羅普的丈夫並未報案，且案發至今下落不明，成為頭號嫌犯。警方指，蒂羅普丈夫曾經打電話給家人，哭求上帝寬恕自己做過的事情，蒂羅普的汽車擋風玻璃與窗戶都遭砸碎，可能意味着發生家庭糾紛。

　　肯尼亞田徑運動協會亦證實蒂羅普死訊，指肯尼亞痛失國寶。蒂羅普曾兩奪世界田徑錦標賽一萬米銅牌，二○一五年拿下桂林世界越野錦標賽冠軍。她今年也代替國家出征東京奧運，在五千米項目獲得第四名。





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