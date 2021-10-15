《魷魚遊戲》殺入阿聯酋 辦真實版供人體驗

南韓劇集《魷魚遊戲》全球熱播，令南韓軟實力得以在全球推廣。在阿聯酋的南韓文化中心亦搭上順風，周二在阿布扎比舉辦真實版「魷魚遊戲」，藉此推廣南韓文化。南韓文化中心從報名民眾中挑選玩家，參加這場在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的「魷魚遊戲」活動。玩家體驗的遊戲包括一二三木頭人、椪糖挑戰、打畫片等。每場遊戲有十五人參加，參賽者要穿上主角們身穿的綠色運動裝，而中心職員則敬業地着上代表遊戲中工作人員的紅色制服，當然，遊戲中的輸家並無生命危險。有參加者表示，《魷魚遊戲》在這麼短時間廣受歡迎，火熱速度非常驚人。很多人甚至因為《魷魚遊戲》想學習韓語，也想造訪南韓。