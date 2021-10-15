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美發新食品指南 冀廠商降含鹽量

2021-10-15 列印
美發新食品指南 冀廠商降含鹽量
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　　美國食品及藥物管理局（FDA）周三發佈新指南，推動食品業界減少加工與外賣食品含鹽量，建議由包裝肉類到芝士等食品含鹽量減少一成二。新指南的目的是降低一百六十三類食品的鈉含量。

　　這項包羅廣泛的指南希望食品製造商、連鎖餐廳與餐飲服務業界自主減少食品含鹽量，主要着重加工與外賣食品，希望未來兩年半內，能讓國民每日的鈉攝取量，從現時的平均三千四百毫克減至三千毫克。



　　FDA此項決定可能影響包裝食品商以及百事可樂、卡夫亨氏食品公司、Campbell Soup（湯廚濃湯）等大廠，美國人熱愛的麥當勞也在鎖定範圍。



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