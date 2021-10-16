瑞典大型傢俬集團宜家（Ikea）周四表示，該集團預期全球貨品供應鏈中斷而引致的混亂情況，會持續多最少一年。宜家傢俬集團行政總裁布羅丹說，雖然情況已有些改善，但一些港口仍然出現阻滯，導致貨品供應繼續出現問題。他說：「在未來一年內，我們仍然面對這種境況。」該集團上月表示，由於英國的重型車司機短缺，集團付運貨品到英國全國各地和愛爾蘭二十二間分店時有困難，估計有大約一成貨品（大約一千種貨品）受到影響。該集團已經採取不同的方法去應對，例如購買更多貨櫃及租用更多貨船，以及在中國、越南、印度、印尼和泰國等地以中期租約的方式租用更多貨倉。布羅丹說，現階段很難預測未來的情況會變成怎樣，需要每天都留意及尋找最好的解決方法。不過，宜家的零售運營經理托爾加翁庫就表示，由於IKEA擁有足夠的產品系列，可以提供缺貨的替代品，商品短缺沒有對銷售產生顯著影響，此外，受疫情影響，顧客轉向網絡下單，使網購銷售與去年同期相比大幅增加，足以彌補實體店面收入的損失。另外，英國家品雜貨連鎖集團Poundland的東主也預測，供應鏈中斷而引起的貨品短缺問題，將會延續至二○二二年。Poundland母公司PepCo的行政總裁邦迪指出，該集團支付的貨運費用大幅上升。有一段時間，運費是正常時期的十倍。他說：「雖然不是每天都是這樣，但還是帶來打擊。」不過他表示不會加價去彌補運費上漲，但他指出：「未來十二個月充滿挑戰性。」